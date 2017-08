La La Land contro Stranger Things ai World Soundtrack Award

NOTIZIE

22.08.2017 - Autore: Mattia Pasquini (Nexta)



I premi verranno assegnati il prossimo 18 ottobre 2017 - all'interno della serata di Gala con concerto della Brussels Philharmonic diretta da Dirk Brossé, prevista nel cartellone del Festival del Cinema di Ghent - ma oggi abbiamo già le prime nomination per i World Soundtrack Award. Verso la metà di settembre si completerà l'elenco dei candidati, con le categorie riservate alle 'Scoperta dell'anno', 'Miglior colonna sonora originale per una produzione belga' e le varie composizioni.

Ospite d'onore delle serate (il 19 ottobre è prevista una celebrazione di 100 anni di Jazz e Cinema e dell'influenza di quello nella composizione delle colonne sonore) il collaboratore di Spike Lee Terence Blanchard e il compositore Joe Kraemer (Mission: Impossible - Rogue Nation, Jack Reacher). Un premio alla carriera andrà a David Shire (La conversazione, Tutti gli uomini del presidente, Zodiac), ma l'attesa della maggior parte del grande pubblico è sicuramente sui titoli cinematografici e televisivi con i quali molti hanno sognato durante la stagione.

Come quelli che vediamo tra i nominati elencati di seguito:

Best Film Composer of the Year

Nicholas Britell ( Moonlight

Jóhann Jóhannsson ( Arrival

Mica Levi (Jackie, Marjorie Prime)

Dustin O’Halloran: ( Lion , con Hauschka), In the Shadow of Iris, con Adam Wiltzie)

Best TV Composer of the Year

Kyle Dixon & Michael Stein ( Stranger Things

Ramin Djawadi (Westworld, Prison Break: Resurrection, The Strain)

Rupert Gregson-Williams (The Crown)

Dave Porter (Better Call Saul, The Blacklist, The Blacklist: Redemption)

Mac Quayle (Feud: Bette & Joan, Mr. Robot, Scream Queens)

Best Original Song written directly for a Film

"Can’t Stop the Feeling" ( Trolls – music & lyrics by Justin Timberlake, Max Martin e

Shellback. Performed by Justin Timberlake, Anna Kendrick, Gwen Stefani, James Corden e

Zooey Deschanel, tra gli altri)

"City of Stars" (La La Land – music by Justin Hurwitz, lyrics by Benj Pasek e Justin Paul. Performed by Ryan Gosling ed Emma Stone)

"How Far I’ll Go" ( Oceania – music & lyrics by Lin-Manuel Miranda. Performed by Auli’i

Cravalho)

"Never Give Up" (Lion – music & lyrics by Sia Furler e Greg Kurstin. Performed by Sia)

Williams)