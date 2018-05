La favola di un intruso: ecco chi è Marcello Fonte, il protagonista di Dogman premiato a Cannes come migliore attore 

NOTIZIE

FESTIVAL DI CANNES: ECCO TUTTI I VINCITORI. “Da piccolo, quando ero a casa mia e pioveva sulle lamiere, chiudevo gli occhi e mi sembrava di sentire gli applausi. Adesso quegli applausi sono veri, siete voi. E io sento il calore di una famiglia. Mi sento a casa, la mia famiglia è il cinema”. La più bella favola di questo Festival di Cannes è forse quella di Marcello Fonte , l'attore scelto da Matteo Garrone come protagonista del suo Dogman , che ha vinto il premio per l'interpretazione maschile. Fonte, cresciuto alla periferia di Reggio Calabria, arriva al cinema quasi per caso, grazie al fratello scenografo che lo invita a Roma per prendere parte a uno spettacolo come musicista di strada (Marcello suona il rullante in una banda musicale locale).

Il trasferimento a Roma avviene nel 1999. Marcello non tornerà più indietro. Ma il passaggio al cinema è lento: lavora come custode del Teatro Valle e del centro sociale romano Nuovo Cinema Palazzo. Si fa strada nel cinema lavorando come attrezzista sui set, poi si imbuca letteralmente come comparsa per mangiare i “cestini”, lui che non aveva un euro in tasca e viveva in una cantina di 14 metri quadri da lui occupata, priva di luce, acqua e servizi igienici.

Asino vola, presentato al Festival di Locarno, appare in La mafia uccide solo d'estate e persino in Don Matteo. Una strada in ascesa che lo ha portato a salire sul palco di Cannes per ritirare un premio ambitissimo, consegnatogli per giunta da



LA NOSTRA RECENSIONE DI DOGMAN. Prima di ottenere il ruolo del “canaro” in Dogman (ispirato a un tragico fatto di cronaca avvenuto alla Magliana, a Roma, nel 1988), Fonte co-dirige e interpreta, presentato al Festival di Locarno, appare in Corpo celeste Io sono Tempesta , ma anche nella serie tratta dae persino in. Una strada in ascesa che lo ha portato a salire sul palco di Cannes per ritirare un premio ambitissimo, consegnatogli per giunta da Roberto Benigni

Ironia della sorte, proprio Benigni era l'attore a cui aveva pensato inizialmente Garrone per il ruolo. “Avevo già allora l'idea di un personaggio che avesse anche un registro comico – ha detto il regista all'Ansa - perché comunque Marcello nel film per me è una sorta di moderno Buster Keaton . Quell'elemento comico, che volevo ci fosse soprattutto nella prima parte del film, mi aveva fatto pensare a Roberto, poi ho trovato Marcello”. Una vera folgorazione, avvenuta anche questa per puro caso. “Un giorno, durante le prove di uno spettacolo con ex detenuti, uno di questi è morto all’improvviso – spiega Garrone a Vanity Fair – Marcello sapeva la parte a memoria e lo ha sostituito. Quando il mio responsabile casting è andato a vedere lo spettacolo per scegliere un po’ di attori da provinare, lo ha trovato lì. È strepitoso”.

“Sognavo in silenzio l’arte da un cantina occupata e mi imbucavo sui set per mangiare il cestino. Ero un intruso”, ha ammesso Fonte in un'intervista condotta dall'Huffington Post. Ora quell'intruso è diventato un grande protagonista del nostro cinema migliore.