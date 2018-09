La ballata di Buster Scruggs, il trailer svela la data di uscita del folle western dei fratelli Coen

“Vedevamo moltissimi western in televisione. I primi che vedemmo al cinema furono quelli di Sergio Leone, a fine anni '60. Li adoravamo" - ha detto Ethan Coen a Venezia. Inizialmente il progetto era stato annunciato come una potenziale serie televisiva, ma Joel Coen ha smentito: "Il film che avete visto è esattamente quello che volevamo fare, non ne esiste una versione alternativa. Credo che sia stato riportato per errore come serie per via delle sei storie, e perché c'era Netflix a produrre. Ma non è mai stato concepito come serie”.



La ballata di Buster Scruggs arriverà su Netflix dal 16 novembre.

Arriverà su Netflix dal 16 novembre, La ballata di Buster Scruggs, il nuovo folle film dei Fratelli Coen, un'antologia di sei storie che contaminano il western, il genere americano più puro, con la commedia e il dramma romantico. Per dipingere un colorato e originale affresco della frontiera americana.Si parte con un episodio musical, quello che dà il titolo al film:interpreta un fuorilegge canterino abile tanto con la voce quanto con il grilletto. Troviamo poiintento a rapinare una banca,in cerca di una vena d'oro, una storia d'amore nata in una carovana, uno spettacolo itinerante nel rigido inverno del West (con) e infine una diligenza popolata di estranei in vena di chiacchiere durante un misterioso viaggio.