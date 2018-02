Kill Bill, Tarantino si difende dalle accuse e spiega l'incidente di Uma Thurman

NOTIZIE

06.02.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Stando alle dichiarazioni rilasciate da Tarantino su Deadline, tuttavia, molte delle implicazioni fatte dalla Dowd nel suo articolo sarebbero tendenziose. Tarantino, che si confessa “complice” dell'intervista della Thurman, avendola aiutata a ritrovare il video dell'incidente, spiega per filo e per segno cosa avvenne esattamente quel giorno sul set di Kill Bill. Il problema non fu tanto lo stunt, che non era un vero stunt ma “solo guida”, quanto la sua leggerezza nel modificare all'ultimo il piano di riprese. Tarantino, preso atto del nervosismo di Uma Thurman, si recò personalmente alla strada dove dovevano avvenire le riprese per accertarsi che fosse tutto sicuro. Ma, dopo aver finalmente tranquillizzato la Thurman dicendole che la strada era dritta, decise all'ultimo di cambiare la direzione di marcia per sfruttare la luce del giorno. Una decisione che il regista definisce “Il più grande rimpianto della mia vita”. “Pensai, una strada dritta è una strada dritta e non credevo di doverla percorrere al contrario per assicurarmi che non ci fossero differenze”. Solo dopo l'incidente, dopo che la sua protagonista si era schiantata contro un albero, Tarantino percorse la strada al contrario e si rese conto “c'era una mini curva a S che pareva aprirsi in una piccola biforcazione nella strada”. Forse “un'illusione ottica”, comunque una curva invisibile che è l'esatto punto in cui l'attrice perse il controllo del mezzo, probabilmente anche per colpa della camera-car montata sul retro dell'auto che la rese “troppo pesante quando iniziarono i guai”.



ECCO IL FILMATO DELL'INCIDENTE:





Tarantino ammette che per anni Uma Thurman si convinse che anche lui fosse parte di una cospirazione per non farle avere il filmato, ma il regista non ne aveva idea inizialmente. “Per quanto mi riguardava, era una responsabilità dell'assicurazione, che avrebbe dovuto prendere in carico le indagini, scoprire se ci fosse qualcosa che non andava con l'auto e gestire la cosa. I registi/sceneggiatori non si occupano dell'assicurazione; è compito dei production manager, dei produttori e dei manager alla Miramax”. Dunque la colpa dell'insabbiamento sarebbe, se mai, di Harvey Weinstein e dei produttori Lawrence Bender e Bennett Walsh, esecutori dell'ordine del capo della Miramax. Tanto che lo stesso Tarantino spiega come abbia intrapreso una ricerca spasmodica per trovare il famigerato filmato dell'incidente, su richiesta della stessa Thurman che ne aveva bisogno proprio per l'intervista del New York Times. “Quando Shannon [McIntosh, produttrice dei film di Tarantino] ha trovato il filmato, è stato letteralmente il giorno più felice dell'anno per me”.