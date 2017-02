Keanu Reeves nei guai in Siberia

NOTIZIE

Siberia, thriller romantico diretto da Matthew Ross. Le riprese del film cominceranno nella seconda metà del 2017: il progetto è stato scritto da Scott Smith, già autore del notevole Soldi sporchi.

Reeves sarà un uomo d'affari impegnato nel commercio dei diamanti: lo seguiremo fino in Russia mentre cerca di piazzare un diamante blu le cui origini sono misteriose. L'affare non andrà in porto scatenando conseguenze disastrose per il protagonista che nel frattempo inizia una relazione con una donna russa proprietaria di un caffé in una piccola città della Siberia. Da una parte lo vedremo sviluppare questo rapporto, dall'altra lo seguiremo mentre cerca di sopravvivere nel pericoloso mondo del commercio dei diamanti, dal quale è difficile tirarsi fuori.



Ritroveremo presto Reeves nell'action To the Bone, dramma presentato in anteprima al Sundance Film Festival in cui lo vedremo nei panni di un dottore che segue una paziente anoressica (Lily Collins).

Ritroveremo presto Reeves nell'action John Wick 2, dove viene di nuovo affiancato da Laurence Fishburne a quattordici anni dall'ultimo Matrix e dove si scontra con il cattivo interpretato da Riccardo Scamarcio. L'attore ha da poco interpretato To the Bone, dramma presentato in anteprima al Sundance Film Festival in cui lo vedremo nei panni di un dottore che segue una paziente anoressica (Lily Collins).

