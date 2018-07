Kate Winslet e Mia Wasikowska dicono addio a Diane Keaton nel dramma SIlent Heart

interpreteranno, remake di, film del 2014 diretto dal danese Bille August . Il progetto, prodotto da Millennium Films, sarà diretto da, regista celebre per aver realizzato Notting Hill, uno dei film romantici più amati degli ultimi vent’anni. L'ultimo lavoro di Michell è stato il thriller in costume Rachel , interpretato da Rachel Weisz.Il remake di Silent Heart è stato sceneggiato da, lo stesso che ha scritto anche l'originale.. Vedremo dunque la Keaton nei panni di una mamma colpita da un cancro che non è possibile curare. La Winslet e la Wasikowska saranno le sue figlie, invitate per un’ultima riunione di famiglia prima che la donna metta in atto il suicidio che ha già programmato.?Il film originale vedeva il personaggio della madre colpito da sclerosi multipla: la donna pianificava l’eutanasia con l’aiuto del marito alla fine del weekend passato con la sua famiglia. La sua decisione però non veniva accettata dalle figlie e portava a galla vecchi conflitti familiari.?Fonte: Deadline Hollywood