Jungle: Daniel Radcliffe lotta per sopravvivere nel primo trailer ufficiale

Tratto dal librodi Yossi Ginsberg,di Greg McLean (l'uomo dietro il franchise di Wolf Creek ) è una storia vera, di esplorazione e lotta per la sopravvivenza. Come vediamo daldiffuso in rete, nel quale ritroviamo- nei panni dello stesso Ginsberg - in cerca di sé stesso, mae di sorprese…Via dalla vita di tutti i giorni, "università, lavoro, matrimonio, famiglia"… Questo era stato a spingere il nostro protagonista a intraprendereda quelli cui era abituato. Forse sottovalutando troppo i rischi di fronte ai quali avrebbe potuto venire a trovarsi. Come quello di esseredalla guida e separato dagli sconosciuti scelti come compagni di viaggio,contro animali, insetti, miraggi e la natura tutta per restare vivo.Una "ultima frontiera" che Leonardo DiCaprio aveva già affrontato ine Liam Neeson ine con della quale lo stesso ex Harry Potter aveva avuto un assaggio nel surreale e macabro Swiss Army Man che lo vedeva - defunto - aiutare un disperato Paul Dano a tornare a casa dopo esser rimasto bloccato su un'isola deserta. Una ambientazione ben diversa da quella attuale, per la quale si sono sfruttate location come il, in Quensland, visto di recente in Pirati dei Caraibi: la Vendetta di Salazar e lache presto ritroveremo in Civiltà perduta.