Julia Stiles aspetta il suo primo figlio

NOTIZIE

13.06.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Dai body aderenti di Save the Last Dance ai vestitini premaman. Julia Stiles l'attrice di 10 cose che odio di te, Save the Last Dance e della saga di Bourne è incinta. La star e il suo compagno Preston J. Cook aspettano il loro primo bebè. Lo riporta il magazine PEOPLE in esclusiva.

I due si sono incontrati nel 2015 sul set di Go with Me di Daniel Alfredson, dove Cook lavorava come assistente alla regia. In una foto recente che vede l'attrice in posa a Londra con lo speaker radiofonico Nick Snaith di Magic FM, è ben visibile la pancia rotonda della Stiles.

La Stiles, 36 anni, è a Londra per promuovere la sua nuova serie, Riviera, un thriller in 10 puntate che andrà in onda su Sky Atlantic UK. L'attrice interpreterà Georgiana, una donna sposata da poco con Constantine Clios, un bilionario ucciso durante un'esplosione avuta sul suo yacht nel Sud della Francia. Dopo la scomparsa del marito Georgiana scoprirà quanto la sua vita agiata sia stata sorretta dai peggiori crimini possibili.