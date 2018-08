Julia Roberts ritrova il figlio perduto nel trailer di Ben is Back

NOTIZIE

Autore: Marco Triolo







Dopo essere stato nominato all'Oscar per Manchester by the Sea ed essere apparso in Lady Bird e Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Lucas Hedges non ha più bisogno di dimostrare di essere uno degli attori in ascesa più talentuosi del momento. Presto lo vedremo accanto a Julia Roberts nel nuovo film diretto da suo padre Peter Hedges , regista di Schegge di April e La vita secondo Dan, nominato all'Oscar per la sceneggiatura di About a Boy. Ecco il teaser trailer di Ben is Back

Ben is Back racconta la storia di Ben Burns, un ragazzo carismatico ma problematico, che torna a casa la mattina della vigilia di Natale dopo una lunga assenza (il teaser mostra, appunto, il momento del ritorno). Ben in realtà è terribilmente nei guai e, nelle successive 24 ore, la verità sui suoi problemi verrà svelata, mentre sua madre Holly (Roberts) farà di tutto per proteggerlo ed evitare la distruzione della sua famiglia.

Nel cast troveremo anche Courtney B. Vance nel ruolo del padre di Ben, Neal, oltre a Kathryn Newton (Big Little Lies) nel ruolo della sorella Ivy. Ben is Back sarà distribuito in Italia da Notorious Pictures il prossimo 20 dicembre.