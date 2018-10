Johnny English colpisce ancora nella clip esclusiva

NOTIZIE

Rowan Atkinson torna nel ruolo dell'imbranato agente MI7 nel terzo film della saga in arrivo l'11 ottobre

08.10.2018







Johnny English è pronto a tornare per la terza volta sul grande schermo. Rowan Atkinson apparirà nuovamente nei panni dell'imbranato agente MI7 in Johnny English colpisce ancora , di cui vi mostriamo una clip in esclusiva.

David Kerr, regista televisivo al suo debutto nel lungometraggio per il cinema, e interpretato, oltre che da Atkinson, da Olga Kurylenko, Emma Thompson, Charles Dance e Ben Miller, che torna nel ruolo del braccio destro di English, Bough, assente nel precedente capitolo Johnny English colpisce ancora è diretto da, regista televisivo al suo debutto nel lungometraggio per il cinema, e interpretato, oltre che da Atkinson, da, che torna nel ruolo del braccio destro di English, Bough, assente nel precedente capitolo Johnny English – La rinascita

A seguire, la sinossi ufficiale del film:



Il Regno Unito è in pericolo. Cinque giorni prima che il Primo Ministro tenesse il suo primo vertice al G12, la sicurezza dell'MI7 viene violata, e ogni agente sul campo identificato ed esposto. L'unica speranza di trovare il colpevole è riportare in azione qualche agente già in pensione. Poiché la maggior parte di essi sono morti o prossimi al pensionamento, al capo dell'MI7 rimane solo un nome a cui rivolgersi: il suo nome è English... Johnny English.

Lasciando da parte il suo lavoro di insegnante, Johnny English accetta la missione, ma le cose sono cambiate da quando era sul campo: le pistole e i gadget sono stati sostituiti da telefoni digitali, e le auto sportive da berline elettriche. English è stupefatto, ma rapidamente trova un modo per aggirare questo nuovo protocollo, ragionando sul fatto che ci vuole un approccio analogico per catturare una mente digitale. E così, rispolverando l'Aston Martin completamente accessoriata, tirando fuori la tuta esoscheletro e gli stivali magnetici, armandosi di Trasmettitore Sherbet Dip e di cotton fioc esplosivo, e riesumando Bough dal seminterrato dimenticato dell'MI7, English inizia la sua missione.

In uscita l'11 ottobre, Johnny English colpisce ancora è distribuito in Italia da Universal Pictures.



