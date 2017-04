Johnny Depp si difende, lo scontro con l'ex manager continua

Gli echi della sua crisi coniugale non si sono ancora sopiti, che Johnny Depp è di nuovo in trincea. Stavolta lo scontro è con Joel e Robert Mandel, suoi rappresentanti per la The Management Group, accusati di aver, invischiato in unadalla quale sembra voler uscire grazie anche airichiesti…"Depp ha tenutoper mantenere i cui eccessi sono necessari due milioni al mese - si legge nelle accuse del procuratore Michael Kump. - Semplicemente non può permetterselo. Depp, e solo Depp, è totalmente responsabile per qualunque difficoltà finanziaria in si possa trovare oggi". Questa, grosso modo, la linea di difesa dei Mandel contro le accuse ricevute dopo il licenziamento subito e le indagini dei nuovi manager dell'attore, secondo i quali la precedente gestione avrebbe accumulato errori nelle dichiarazioni dei redditi e sprecato soldi senza autorizzazione causando"Ha anche speso più di tre milioni di dollari per sparare le ceneri di Hunter Thompson (autore di Paura e delirio a Las Vegas The Rum Diary - Cronache di una passione , deceduto nel 2005. ndr) su Aspen" secondo la difesa, che contesta a Depp le spese per mantenere. Spese che l'attore contesta, e corregge (il cannone per le ceneri sarebbe costato cinque milioni…), rispondenddo per le rime: "- ha tuonato il nostro Jack Sparrow (prossimo al ritorno) . - Se voglio comprare 15.000 batuffoli di ovatta al giorno, sono fatti miei". "Perché non mi hanno mollato come cliente se ero tanto fuori controllo - ha aggiunto in una intervista al Wall Street Journal. - Ho lavorato molto duramente per anni e mi sono fidato di molte persone, alcune delle quali mi hanno evidentemente deluso".