Johnny Depp malato terminale nella commedia Richard Says Goodbye

09.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Che Johnny Depp sia pronto a dare una svolta alla sua carriera? L'attore, che presto rivedremo nel ruolo di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar , è in un momento di crisi personale. La stampa ha smesso di amarlo e persino al botteghino il suo nome non è più una garanzia. Molti invocano un suo ritorno alle origini e il più recente progetto a cui ha detto sì potrebbe essere un passo in questa direzione.

Depp ha infatti firmato per interpretare Richard Says Goodbye, nuovo film del regista Wayne Roberts, che di recente ha debuttato con un film dal titolo simile, Katie Says Goodbye, storia di una diciassettenne che si dà alla prostituzione per pagarsi una fuga a San Francisco.

Richard Says Goodbye sarà invece la storia di un professore di college che, dopo aver scoperto di essere malato terminale, decide di gettare al vento ogni cautela e darsi alla pazza gioia e agli stravizi. Tra alcool, fumo, sesso e invettive contro chiunque lo infastidisca, Richard scopre di sentirsi più libero di quanto gli sia mai capitato nella vita.

Si tratta di un ruolo con grandi potenzialità che, altrettanto facilmente, potrebbe far ricadere Depp nella solita macchietta che si è ritagliato negli ultimi anni. Ma con un regista giovane di belle speranze e le idee chiare potrebbe invece tramutarsi in qualcos'altro, qualcosa che chi ha amato Depp prima del suo status di mega-celebrità desidera da molto tempo.

Tra i prossimi film di Depp c'è anche Murder on the Orient Express di Kenneth Branagh e LAbyrinth di Brad Furman (The Lincoln Lawyer), nei panni del detective che indagò sull'omicidio del rapper Notorious B.I.G.

Finanziato da IM Global, Richard Says Goodbye sarà in vendita al mercato di Cannes.

Fonte: Deadline