John Wick: iniziata la fase di scrittura del terzo capitolo

Nonostante le molte voci di un possibile terzo capitolo, adesso le conferme si fanno ufficiali. In un'intervista al magazine Collider il regista Chad Stahelski ha annunciato che la fase di scrittura è cominciata.

“Siamo nel mezzo della scrittura in questo momento. Assurdo quanto possiamo andare veloci. Ma credo che sarà pronta non prima della fine dell'anno o dell'inizio del prossimo".

In John Wick - Capitolo 2 , il personaggio di John Wick ( Keanu Reeves ), killer temerario, è stato costretto a uscire dalla pensione anticipata pur di risolvere una volta per tutte il patto con il boss Santino. Nel cast del film, parzialmente girato in Italia, gli attori Laurence Fishburne , Ruby Rose, Lance Reddick, Bridget Moynahan, Franco Nero, John Leguizamo, e Ian McShane.