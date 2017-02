NOTIZIE

Amore e impegno civile nel progetto in vista

John Lennon e Yoko Ono: in lavorazione un film sulla loro storia d'amore

02.02.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Il produttore Michael De Luca sta attualmente lavorando con Yoko Ono su un film ancora senza nome che racconterà la sua relazione con John Lennon e l’impegno anti-militarista della coppia.

Ono, De Luca e Josh Bratman di Immersive Pictures. Lo sceneggiatore di La teoria del tutto Anthony McCarten è al lavoro sulla scrittura del film e parteciperà anche in qualità di produttore esecutivo insieme a, De Luca e Josh Bratman di

“La storia si focalizzerà sui temi dell’amore, del coraggio e dell’attivismo in USA— con l’idea di ispirare la gioventù di oggi ad alzarsi e ad avere una chiara visione di ciò che vogliono oggi e per cosa vogliono combattere” ha annunciato De Luca pubblicamente. “Mi sento onorata e privilegiata di lavorare con Ono, Anthony McCarten e Josh Bratman per raccontare la storia di due icone incredibili”.

Moneyball e De Luca è il produttore che si nasconde dietro grandi successi come Captain Phillips The Social Network . Quest’anno non sarà tra il pubblico della notte degli Oscar, ma lavorerà al live della serata con Jennifer Todd.