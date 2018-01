John Cena dal wrestling ai videogiochi: interpreterà l'adattamento di Duke Nukem

Il progetto è ancora nelle sue fasi di sviluppo: la produzione sta attualmente cercando un regista e uno sceneggiatore. I videogiochi di Duke Nukem - sono almeno dieci e sono stati prodotti sin dal 1991 - seguivano un eroe muscoloso la cui missione era salvare il nostro pianeta durante una guerra con gli alieni. L'adattamento cinematografico era stato inizialmente sviluppato da un altro Studio, la Dimension Film. Dopo anni di limbo produttivo, i diritti del gioco sono passati ora alla Paramount.



Il quarantenne Cena ha iniziato a recitare sin dall'inizio del ventunesimo secolo. Ad oggi lo ricordiamo in action di serie B come Presa mortale 12 Round o in piccoli ruoli come nella commedia Un disastro di ragazza . Recentemente è apparso in Daddy's Home 2 al fianco di Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson e John Lithgow. Nel 2018 lo vedremo in Bumblebee , spinoff della saga di Transformers e nella commedia: Variety