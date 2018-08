Jessica Chastain contro Eddie Redmayne nel thriller The Good Nurse

Un testa a testa tra due delle principali star del momento. Jessica Chastain ed Eddie Redmayne sono in trattative per interpretare, un thriller basato su un libro di, regista del film danese nominato all'Oscar A War , nonché sceneggiatore de Il sospetto e La comune di Thomas Vinterberg, dirigerà il film. La sceneggiatura è firmata da, tra gli autori della serie Penny Dreadful.

Il libro di Graeber racconta la vera storia della caccia a Charlie Cullen, infermiere considerato uno dei serial killer più prolifici della storia. Noto oggi come “l'angelo della morte”, Cullen era un padre di famiglia considerato un ottimo professionista, eppure la sua compulsione a uccidere costò la vita a circa trecento pazienti nell'arco di sedici anni, nei nove ospedali dove Cullen lavorò tra New Jersey e Pennsylvania.

Redmayne sarà ovviamente Cullen, mentre la Chastain sarà la collega di Cullen che, rischiando la vita e la carriera, aiutò due detective della omicidi di Newark a catturare l'uomo. Lindholm è stato scelto non a caso per la regia del progetto: ha infatti diretto due episodi (uno dei quali anche scritto da lui) di Mindhunter , la serie sui serial killer prodotta da David Fincher per Netflix.