Jerry Maguire come non lo avete mai visto prima: 60 minuti in più in Blu-Ray

"Tu mi completi", "Aiutami ad aiutarti", "Mi avevi convinto al ciao", "Coprimi di soldi!". Tutte frasi rimaste nella memoria cinematografica. Jerry Maguire è un classico a tutti gli effetti. Il film con Tom Cruise ha appena compiuto vent'anni e torna in Home Video con un'edizione speciale Blu-Ray distribuita dalla Universal Pictures Home Entertainment Italia. Lo abbiamo visto tante volte, ma adesso possiamo vederlo con sessanta minuti in più. Il disco contiene infatti un'ora di scene integrali inediete ed eliminate dal montaggio finale. Tra gli extra presenti c'è anche il documentario, retrospettiva in tre parti che contiene nuove interviste con Tom Cruise e Cameron Crowe."Avevo visto Non per soldi... ma per amore , lo amo quel film. Ho chiamato subito Cameron Crowe dicendo: 'Sei stato tu a dirigere questo grande film che ho appena visto? E' bellissimo! - racconta Cruise scatenando il suo entusiasmo - 'Incontriamoci' - gli ho detto - Voglio esplorare il personaggio e vedere cosa pensi dei miei istinti sul ruolo. Voglio sapere, se hai voglia che io interpreti il personaggio". All'epoca Cruise aveva trentacinque anni: "era il momento di toccare qualcosa di più profondo - affermano i realizzatori - Lui si è trasformato subito in Jerry Maguire".