Jeremy Renner accanto a Jamie Foxx nel cast di Spawn

Renner interpreterà il detective “Twitch” Williams, un poliziotto che spesso aiuta Spawn nel combattere il male. A interpretare il supereroe infernale ci sarà, come già rivelato Jamie Foxx . “Da regista esordiente volevo circondarmi delle persone di maggior talento e capacità su tutti i fronti – ha dichiarato McFarlane – Sono stato tanto fortunato da trovare Jason Blum e poi Jamie Foxx, e sapevo che il personaggio che sarebbe apparso di più nel film era questo poliziotto, Twitch Williams. Ci serviva una persona di grande forza perché sarebbe stato il volto del film. Ancora una volta ho usato il mio approccio naif a Hollywood e ho pensato di iniziare dalla cima per poi scendere. Jeremy era in cima. Sono un suo grande fan. Il personaggio non ha bisogno di essere un culturista o bello come un modello di GQ. Cercavo qualcuno con la faccia di una persona che avevi già incontrato prima; qualcuno che potesse rendere le sofferenze di un normale essere umano. Ho visto Jeremy farlo in più di un suo film. Era in cima alla mia lista, come Jamie”.