Jeremy Irons compie 70 anni, quali sono i suoi cinque film più belli? (video)

Nel corso della sua carriera Irons è stato nominato all'Oscar una sola volta. Era il 1991 e vinse la statuetta come migliore attore protagonista per, la vera storia dell'uomo accusato di tentato omicidio ai danni della moglie (Glenn Close) ridotta in coma irreversibile. Con l'Oscar in mano ringraziò, il regista canadese che qualche anno prima, con il drammai, ha fatto conoscere Irons in tutto il mondo: in quel cult l'attore interpretava i ruoli di due fratelli gemelli che fingevano di essere una sola persona per condividere le loro amanti. Di Irons ricordiamo anche lo sguardo di uomo buono in, il gran film di Roland Joffé con Robert De Niro. E' stato l'amante della fidanzata del figlio (Juliette Binoche) nedi Loius Malle e ha rubato la scena a Bruce Willis nel blockbuster hollywoodiano, terzo capitolo della saga action.Vent'anni dopo quel film, Irons è ancora uno degli attori più attivi nel cinema internazionale. E presto lo ritroveremo in TV a guidare il cast della serie ispirata a Watchmen di Alan Moore. Cliccate qui per saperne di più