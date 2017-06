Jennifer Lawrence sana e salva dopo un atterraggio d'emergenza

NOTIZIE

Entrambi i motori dell'aereo privato su cui viaggiava l'attrice sono andati in avaria. Il jet è poi atterrato all'aeroporto di Buffalo, New York

12.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



L'attrice era partita su un aereo privato da Louisville, in Kentucky, dove era andata a visitare dei parenti. L'aereo si trovava a circa 9.500 metri d'altezza quando il primo motore ha avuto un'avaria. I piloti hanno subito deviato verso Buffalo, nello stato di New York, per un atterraggio d'emergenza durante il quale anche il secondo motore ha ceduto.

La Federal Aviation Administration non rende pubblici i nomi dei passeggeri, ma un portavoce dell'agenzia ha rilasciato una dichiarazione a CBS News: “Un Hawker Beechcraft B40 è atterrato con successo al Buffalo Niagara International Airport di New York intorno alle 13:40 di sabato. L'equipaggio ha dirottato su Buffalo dopo aver dichiarato un'emergenza dovuta a problemi con i motori. Il volo era diretto verso l'aeroporto di Teterboro nel New Jersey da Louisville, Kentucky. La FAA indagherà”.