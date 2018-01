Jennifer Hudson sarà Aretha Franklin nel biopic ufficiale

NOTIZIE

29.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Un nuovo biopic musicale è in arrivo. MGM ha acquisito i diritti per realizzare un film sulla vita di Aretha Franklin e l'attrice e cantante Jennifer Hudson è stata scelta per interpretarla sul grande schermo.

Scott Bernstein (Harvey Mason (responsabile delle colonne sonore di Il casting è stato rivelato dal produttore musicale Clive Davis durante il suo party pre- Grammy Awards . Davis ha anche rivelato che la Hudson è stata personalmente selezionata da Aretha Franklin. Straight Outta Compton ) e il produttore musicale(responsabile delle colonne sonore di Sing Pitch Perfect 2 ) saranno i produttori del film.

La festa di Davis si è chiusa proprio con una performance della Hudson, che ha eseguito un Medley di brani famosi della Franklin, tra cui “Think,” “Rock Steady” e “(You Make Me Feel Like a) Natural Woman”.

Aretha Franklin è riconosciuta come una dei più grandi artisti Soul/R&B di tutti i tempi. Ha vinto diciassette Grammy, tra cui quelli per i brani “Respect” (1968) e “Chain of Fools” (1969). Obama le ha consegnato la Medal of Freedom presidenziale, dichiarando: “Nessuno incarna più pienamente il legame tra lo spiritual afro-americano, blues, R&B e rock and roll – il modo in cui quelle difficoltà e quel dolore vennero trasformati in qualcosa pieno di bellezza, vitalità e speranza”.



Fonte: Variety