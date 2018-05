Jane Fonda in Five Acts, la storia contemporanea del cinema (e non solo) nel documentario sulla grande attrice

Chiede Jane Fonda , ed è un coro di Spagna, UK, Italy…. Sono le ultime parole che la sentiamo pronunciare dopo due ore passate ad ascoltarla parlare di sé nel documentariodi Susan Lacy ( Spielberg ) presentato al Festival di Cannes nella sezioneE la sezione deputata alla riscoperta di grandi classici, per una volta si rivela perfetta anche per una produzione moderna, che con la Hollywood che fu e il Grande Cinema ha molto a che fare.sulla vita della protagonista di giornata e di molte delle stelle che hanno attraversato la sua vita. A partire dal padre, Henry Fonda , al quale è dedicato il primo atto, necessaria e inevitabile premessa nella quale iniziamo a scoprire segni e ferite che la ottantenne due volte Premio Oscar ha portato con sé a lungo.Un, stabilire un legame non solo familiare. Almeno fino al 1981, sul set di Sul lago dorato quando la Fonda scelse di tendere una sorta di trappola emotiva al genitore, alla sua ultima interpretazione e un anno prima della sua scomparsa. Una figura paterna che in qualche modo - come spesso accade - ha condizionato tutti i suoi successivi rapporti, con il maschile in generale e con se stessa.: i disturbi alimentari, la scuola di Lee Strasberg, il rifiuto della propria immagine e il desiderio di rovesciarla. Magari anche gettandosi tra le braccia del magneticoe spogliandosi nuda - dopo essersi ubriacata di Vodka - per la scena iniziale di Barbarella . E poi, ancora, dedicandosi a una vita diversa da quella cui l'avevano abituata i suoi genitori, una vita meno che normale, durante gli anni cone dellaattivista politica.avrebbe potuto intitolarsi il documentario (o magari ' La signora e i suoi mariti ' se non si fosse rischiato di confondere gli spettatori sull'oggetto dello stesso), che dedica i successivi tre atti proprio agli uomini che l'hanno accolta, accompagnata, aiutata a trovarsi, ognuno con le proprie particolarità ed eccessi. Come emerge dalla ricostruzione affidata alle testimonianze dei diretti interessati e degli amici, che culmina con il suo "ex marito preferito",L'uomo per il quale avrebbe lasciato il cinema, proprio dopo il suo momento d'oro, quello di Sindrome cinese e Dalle 9 alle 5... orario continuato (prodotto poi in versione televisivo per ampliare il pubblico di quell'antesignano della lotta per la parità delle lavoratrici), ma anche delle lezioni diche ce la presentarono diversa, una volta di più, e che la imposero a tutto il mondo come nemmeno lei si sarebbe aspettata.Ecco, se qualcosa resta alla fine della visione, al di là dell'aneddotica, è sicuramente questatra il rifiuto e il bisogno, tra l'indipendenza e il suo contrario, tra l'adattamento e l'insofferenza… Dicotomie che nell'ultimo atto vediamo risolte, o quasi, nellacon il proprio passato e con il suicidio della madre e nella realizzazione della nostra protagonista attraverso la solidarietà e il movimento femminile (più che femminista). Naturale evoluzione delche l'ha sempre accompagnata e della necessità di trovare il proprio spazio, lo specchio che le restituisse una Jane accettabile. Quella che oggi, e che speriamo lo faccia ancora a lungo.