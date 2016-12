James Franco nel trailer di I Am Michael, controversa storia vera di omosessualità e conversioni

Pochi mesi fa, a Venezia, ci parlava di Dubious Battle , e prima ancora avevamo assistito al suo 'blocco' nel The Adderall Diaries mai uscito in Italia, ma nel suo prossimotroveremo un James Franco ancor più impegnato e controverso, considerata lae fondatore della Young Gay America, Michael Glatze che, dopo una profonda crisi, scopre la crisi e la religione, e… Come mostra ilche vi proponiamo di seguito:

Lo troviamo a letto, con il fidanzato Bennett (interpretato da Zachary Quinto ), suo compagno in tante battaglie civili, prima di vederlo cambiare. Fino a diventare pastore mormone, sposarsi con Rebekah Fuller () e rinnegare il proprio passato inizia una. La San Francisco di Castro e di Milk sembra la location ideale per una storia come questa, che da subito vediamo affrontare senza troppo riserboe che - senza dubbio -, vedremo se reali o pilotate…dice il personaggio di Franco - di nuovo diretto da Justin Kelly (con cui aveva lavorato in King Cobra , altra storia vera incentrata sull'omicidio del produttore di film pornografici gay Bryan Kocis, fondatore della Cobra Video) - che vediamo, tra l'ex e la bionda neo-fidanzata, confuso e in cerca di verità,, e le due posizioni opposte riguardo la bibbia stessa () che i suoi contraltari gli rappresentano.