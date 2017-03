NOTIZIE

L'attore sarà protagonista del prossimo film di Daniel Espinosa, storia vera di un gruppo di anarchici americani in lotta contro il Califfato in Siria

Jake Gyllenhaal sfida l'ISIS per il regista di Life

24.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



L'articolo originale, scritto da Seth Harp, racconta la vera storia di un gruppo di volontari, socialisti e reietti americani che stanno combattendo insieme alla milizia curda YPG (Unità di Protezione Popolare) nella guerra in Siria. Il loro scopo è cacciare l'ISIS dalla Siria e costituire un collettivo anarchico.

“Tematicamente, siamo spesso attratti da storie sulla ricerca dell'identità, specialmente in un mondo in cui diventa sempre più facile sentirsi sconnessi – spiega Riva Marker, produttrice e socia di Gyllenhaal nella compagnia Ninestories – La storia di Seth parla di persone che abbandonano tutto quello che è loro famigliare per tentare di connettersi agli altri nelle circostanze più brutali possibili”.

Espinosa, anche autore di Safe House e Child 44, sarà produttore del film, oltre che regista. La collaborazione con Gyllenhaal in Life è andata talmente bene che i due hanno cominciato a parlare di un nuovo progetto comune. Espinosa ha la tendenza a collaborare con gli stessi attori più volte, avendo già diretto Ryan Reynolds in Safe House e lo stesso Life.

Fonte: The Hollywood Reporter