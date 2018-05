NOTIZIE

Jake Gyllenhaal pronto per il ruolo del leggendario compositore Leonard Bernstein

02.05.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



Jake Gyllenhaal interpreterà il leggendario compositore Leonard Bernstein nel biopic The American, diretto da Cary Fukunaga. interpreterà il leggendario compositore Leonard Bernstein nel biopic, diretto da

Humprey Burton adattata per il cinema da Michael Mitnick (sceneggiatore di Vinyl), inizieranno in autunno. Seguiremo il percorso artistico di Bernstein, andato avanti tra successi e crisi personali: la storia di un uomo che ha raggiunto la celebrità a soli venticinque anni grazie al ruolo di conduttore della New York Philarmonic e successivamente il periodo dedicato al cinema con la creazione delle musiche di film come Fronte del porto e del capolavoro West Side Story.



Leggi anche: Spielberg al lavoro sul remake di West Side Story

Le riprese del film, tratto dalla biografia scritta daadattata per il cinema da(sceneggiatore di), inizieranno in autunno. Seguiremo il percorso artistico di Bernstein, andato avanti tra successi e crisi personali: la storia di un uomo che ha raggiunto la celebrità a soli venticinque anni grazie al ruolo di conduttore della New York Philarmonic e successivamente il periodo dedicato al cinema con la creazione delle musiche di film comee del capolavoro

Gyllenhaal sarà anche il produttore del film con la sua Nine Stories: "Leonard Bernstein è arrivato nella mia vita e nel mio cuore grazie a West Side Story quando ero un ragazzino - ha detto l'attore - Quando sono cresciuto ho iniziato ad approfondire la conoscenza del suo lavoro e a capire il suo grandissimo contributo e il debito di gratitudine che la cultura americana moderna ha con lui. Come uomo è stato una figura affascinante, mi riferisco tanto al suo genio quanto alle sue contraddizioni: sarà un onore incredibile raccontare la sua storia insieme a un amico pieno di talento come Cary Fukunaga".