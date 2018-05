Jake Gyllenhaal contro Spider-Man nel sequel di Homecoming

NOTIZIE

21.05.2018 - Autore: Marco Triolo



Jake Gyllenhaal è finalmente pronto a entrare nel mondo di Spider-Man, ma nei panni del cattivo. L'attore, che per poco non ha sostituito Tobey Maguire in Spider-Man 2 per via dei problemi alla schiena del protagonista originale, è in trattative per interpretare il villain Mysterio nel seguito di Spider-Man: Homecoming co-prodotto da Marvel e Sony.

Nei fumetti, Mysterio è Quentin Beck, un esperto di effetti speciali cinematografici che decide di usare il suo talento per commettere crimini. Il suo costume, dotato di una enorme palla di vetro che gli nasconde il viso, è tra i più celebri dei fumetti Marvel. Non c'è alcun dubbio sul fatto che il personaggio dovrà essere aggiornato per funzionare, ma d'altro canto già l'Avvoltoio di Michael Keaton in Homecoming aveva subito un "lifting" per il grande schermo.

Continua la politica Marvel/Sony di Homecoming, ovvero quella di utilizzare cattivi mai visti prima negli altri film di Spider-Man, e di farli interpretare a grandi attori. Mysterio, creato da Stan Lee e Steve Ditko nel 1964, è tra i più longevi nemici di Spider-Man e tra i più cinematografici, ed è infatti curioso che non sia mai stato usato finora.

Jon Watts dirigerà ancora una volta Tom Holland nel sequel, in arrivo in USA il 5 luglio 2019, a pochi mesi da Avengers 4.

Fonte: The Hollywood Reporter