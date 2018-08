Jack Nicholson non tornerà al cinema, l'attore abbandona il remake di Vi presento Toni Erdmann

Il remake di Toni Erdmann rimane comunque in fase di sviluppo: la Paramount non molla la presa sul progetto, considerato anche che con il film potrebbe ritrovarsi in una potenziale corsa agli Oscar. Kristen Wiig sarà ancora la protagonista della nuova versione incentrata sul bizzarro rapporto tra un padre e una figlia. Dietro la macchina da presa ci sarà Lisa Cholodenko , già sceneggiatrice dell'adattamento. La regista ha diretto in passato l’ottimo I ragazzi stanno bene e la miniserie Olive Kitteridge con Frances McDormand.