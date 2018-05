Italian Movie Award 2018, La Jury Roots e la retrospettiva Denzel Washington tra le novità

A pochi giorni dalla ottima conclusione della 71esima edizione del Festival di Cannes , continuano ad arrivare aggiornamenti relativi alle prossime iniziative del ambiente cinematografico italiano presentate proprio sulla Croisette. In questo senso, dopo la presentazione dellatenutasi presso il Salon Marta dell’Italian Pavilion all’interno dell’Hotel Le Majestic, vale la pena segnalare le principali novità dell’edizione 2018, in programma nel parco naturale La CartieraOltre alle nomination 2018 delle categorie di, della migliore la miglior- annunciate alla presenza del presidente e direttore artistico del festival Carlo Fumo e del conduttore del festival Luca Abete - spicca il nuovo e originale criterio di premiazione introdotto per la categoria: sarà infatti la, composta dalle più importanti comunità di cittadini di origini italiane all’estero, a decretare le migliori opere italiane distribuite all’estero preselezionate e nominate dalla Giuria Accademica.Italian Movie Award 2018 avrà come- ponendosi dichiaratamente come- omaggiato dalla proiezione di Geostorm di Dean Devlin, Ready Player One di Steven Spielberg e Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve.Per il resto si segnalano la rassegna ladedicata al celebre attore e premio Oscar ® Denzel Washington (con la proiezione di The Equalizer Training Day , tutti diretti dal regista Antoine Fuqua), e i circuiti(dedicato al cinema per le famiglie, come anche le proiezioni di Tomb Rider, Baby Driver – Il Genio della Fuga, Wonder Woman e l’esilarante commedia americana Insospettabili sospetti) e, dedicato a una selezione di film di successo della recente stagione cinematografica italiana, da Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini, a Napoli velata di Ferzan Ozpetek, al film premiato agli Oscar Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino.