It di Stephen King: nuove immagini e dettagli dall'atteso horror

In attesa del trailer previsto nei prossimi giorni, New Line Cinema ha diffuso nuove immagini da It , adattamento dell'amatissimo romanzo di. Le foto ci mostrano il club dei Losers, il gruppo di protagonisti del film, e il clown Pennywise in nuove pose inquietanti. Eccole.











Andres Muschietti, regista de Jaeden Lieberher (Midnight Special) nel ruolo di Bill Denbrough, Finn Wolfhard (Stranger Things) in quello di Richie Tozier, Sophia Lillis (Beverly Marsh), Jack Dylan Grazer (Stan Uris), Wyatt Oleff (Eddie Kaspbrak), Chosen Jacobs (Mike Hanlon) e Jeremy Ray Taylor (Ben Hanscom). , regista de La madre , ha preso le redini del progetto dopo l'abbandono di Cary Fukunaga (True Detective). Il cast di giovanissimi protagonisti include:(Midnight Special) nel ruolo di Bill Denbrough,(Stranger Things) in quello di Richie Tozier,(Beverly Marsh),(Stan Uris),(Eddie Kaspbrak),(Mike Hanlon) e(Ben Hanscom). Bill Skarsgard sarà invece Pennywise, una delle forme assunte dall'entità maligna che i ragazzi si troveranno a combattere.

Se It sarà un successo, sarà seguito da un secondo capitolo che narrerà la parte del romanzo dedicata ai personaggi da adulti. L'ambientazione, come si evince anche dall'abbigliamento dei ragazzi, è stata spostata avanti di trent'anni rispetto al libro: tra gli anni '80 e oggi, anziché tra i '50 e gli '80.

Ma, al di là di questo “tradimento”, la sostanza della storia non cambierà e Muschietti dimostra di averne compreso il succo: “C'è un passaggio in cui si legge: 'Da bambini si impara a vivere, da adulti a morire'. È un po' questa la metafora e viene espressa in maniera molto brutale, ovviamente”, spiega il regista. Nell'eventuale sequel vedremo i protagonisti da adulti, costretti a tornare a Derry, la cittadina immaginaria del Maine in cui si svolge la storia, per affrontare e sconfiggere It una volta per tutte: “Si tratta di ricordare cose che hanno dimenticato. Tornare in contatto con quelle memorie è una parte importante della trama”.

In uscita il 21 settembre 2017, It sarà distribuito nei cinema italiani da Warner Bros. Qui, qui e qui le immagini precedenti.