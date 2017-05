NOTIZIE

It Comes at Night: la paura trasforma gli uomini in mostri nel trailer dell'horror psicologico

02.05.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



It Comes at Night. Un horror psicologico che potrebbe raccogliere l'eredità di

Segnatevi il titolo:. Un horror psicologico che potrebbe raccogliere l'eredità di The Witch , film uscito lo scorso anno e diventato velocemente un cult all'interno del genere di paura.

Trey Edward Shults (già regista del



Possiamo adesso vedere il trailer del film interpretato da Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher Abbott e Carmen Ejogo:







Questa la trama ufficiale di It Comes at Night:

Diretto da(già regista del notevole Krisha ), It Comes at Night è ambientato in un futuro post-apocalittico in cui seguiamo le vicende di due famiglie "priogioniere" all'interno di una baita nel bosco. I protagonisti possono uscire soltanto alla luce del sole: una volta arrivato il buio, infatti, dovranno proteggersi da qualcosa di malefico che si aggira nei boschi.

Immaginate la fine del mondo. Adesso immaginate qualcosa di peggio. Un padre (Joel Edgerton) non si fermerà davanti a nulla per proteggere la moglie e il figlio da una presenza misteriosa e malefica che li terrorizza proprio fuori dalla loro porta. L'uomo ha messo tutti al sicuro all'interno di una baita. Ma questo equilibrio viene messo a dura prova dall'arrivo di una famiglia che sta cercando disperatamente un luogo di rifugio.



It Comes at Night arriverà negli USA a partire da giugno. Speriamo di vederlo prossimamente anche sui nostri schermi.