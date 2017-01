Inmate #1: la vita di Danny Trejo raccontata in un documentario

Se c'è un'icona del cinema action ad aver lasciato il segno anche in questi ultimi anni, in cui l'azione “vecchia maniera” sta lentamente tornando ma non è nella posizione di predominanza che aveva tra gli anni '80 e '90, quello è Danny Trejo . Un volto che è più una mappa della sofferenza umana, un fisico temprato da anni di azione violenta e vita di strada. Un uomo che è stato in grado di lasciarsi alle spalle un passato tumultuoso per diventare una star del cinema e una persona completamente diversa.Tutto questo sarà raccontato in un documentario, prodotto dallo stesso Trejo e intitolato, in cui la star di Machete si racconterà in prima persona davanti alla macchina da presa di. Dai suoi giorni fatti di eroina, rapine a mano armata e prigione, a quelli della boxe, dell'autodisciplina che gli salvò la vita, del lavoro come assistente sociale per giovani tossicodipendenti e infine a quelli sui set dei più grandi registi. Il film prenderà in esame ogni dettaglio della trasformazione di Trejo.“Oggi, Danny Trejo è mite, benevolo e, probabilmente, una delle persone più gentili che mai vi capiterà di incontrare – ha detto il produttore– Ma non è sempre stato così”. Cresciuto nelle strade difficili di Pacoima, California, da uno zio tossicodipendente, a 12 anni Trejo aveva già conosciuto l'eroina, a 15 la prigione e a 23 il carcere duro per aver venduto una valigia di eroina a un poliziotto sotto copertura. Fu proprio durante questa lunga pena che conobbe la boxe e si ritrovò poi coinvolto in una rivolta carceraria i cui esiti cambiarono per sempre il corso della sua vita. Nel 1969, al momento della scarcerazione, era una persona completamente cambiata.A metà anni '80 arrivò la prima occasione nel mondo del cinema, quando fu assunto sul set di A 30 secondi dalla fine di Andrei Konchalovsky per insegnare la boxe a. Da lì in poi sarebbe entrato da protagonista nel mondo del cinema, aprendo una nuova fase della sua vita.Inmate #1: The Rise of Danny Trejo è attualmente in lavorazione in California e dovrebbe arrivare nei cinema nell'autunno del 2018. Tra gli intervistati, anche Robert Rodriguez Fonte: ComingSoon.net