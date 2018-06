NOTIZIE

Gli aracnofobici si tengano alla larga: il cult di Frank Marshall rivivrà in un prossimo remake

In arrivo un remake di Aracnofobia prodotto da Steven Spielberg e James Wan

12.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Il film sarà co-prodotto dalle loro rispettive compagnie, Amblin Entertainment e Atomic Monster, e per ora è nelle primissime fasi di sviluppo. Il che significa che non sono stati scelti attori, registi (Wan non dirigerà di persona, purtroppo) o sceneggiatori. Ma aspettiamoci notizie molto presto.

L'originale Aracnofobia uscì nel 1990 ed è ritenuto un cult dell'epoca. Il cast includeva Jeff Daniels, Julian Sands e John Goodman. Daniels interpretava Ross Jennings, medico di famiglia proveniente da Chicago e appena trasferitosi con la moglie e i figli a Canaima, una fittizia cittadina californiana. Proprio lì arriva la bara di un uomo ucciso in Amazzonia da una specie di ragno velenosissima. Un esemplare maschio si è intrufolato nella bara e, una volta liberatosi, genera una stirpe di ragni dal morso letale. Starà all'aracnofobico Jennings, con l'aiuto di due entomologi e un disinfestatore, eliminare la minaccia.

Fonte: Variety