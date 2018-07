NOTIZIE

Sarà prodotto da Pure Flix, la compagnia specializzata in film cristiani come God's Not Dead

In arrivo un film sul salvataggio nella grotta in Thailandia

11.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Alla faccia dell'instant movie. Il salvataggio della squadra di calcio giovanile thailandese dalla grotta Tham Luang, conclusosi con successo nelle scorse ore, potrebbe diventare molto presto un film. La casa di produzione Pure Flix Entertainment, specializzata in film cristiani come God's Not Dead , sta cercando di ottenere i diritti della storia per adattarla sul grande schermo.

L'idea è venuta a Michael Scott, managing partner di Pure Flix, che vive in Thailandia in questa parte dell'anno insieme alla moglie thailandese. Moglie che, tra l'altro, è cresciuta insieme a Saman Kunan, il soccorritore morto mentre portava ossigeno ai ragazzini imprigionati nella grotta. Scott ha partecipato di persona ai soccorsi negli ultimi quattro giorni. “Non potrei essere più felice, questa storia ha significato molto per me mentre la seguivo”, ha dichiarato. Un “evento toccante” che spera potrà diventare “un film che potrebbe ispirare milioni di persone nel mondo. Siamo qui a osservare gli eventi e a raccogliere contatti per raccontare la storia di come il mondo intero si sia unito per salvare tredici ragazzi intrappolati in una grotta al confine con la Cina”.

David A.R. White, co-fondatore di Pure Flix, ha detto al Wall Street Journal che la compagnia ha già iniziato a parlare con attori, sceneggiatori e potenziali investitori. White ha detto che, per quanto un film debba essere “intrattenimento”, è molto importante “affrontare la situazione con tatto, essendo questa una storia personale”. “Non è nostro scopo approfittarci della situazione in alcun modo, ma onorare le persone coinvolte”.

