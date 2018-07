In arrivo il film di Gundam, dai produttori di Godzilla e Pacific Rim

Il film è stato annunciato nel corso dell'Anime Expo di Los Angeles, che si sta svolgendo in questi giorni. Per ora non sono stati annunciati attori, sceneggiatori o registi. Se avesse successo, il film potrebbe lanciare un franchise esattamente come ha fatto Godzilla di Gareth Edwards, il cui sequel, Godzilla: King of the Monsters , arriverà nel 2019. Di materiale, nella serie di Gundam, ce n'è a sufficienza per garantire lunga prosperità alla potenziale saga.

Gundam (visto di recente anche in Ready Player One ) fu una serie di rottura nel filone dei robot giganti giapponesi, o. A differenza dei capostipiti come Mazinga e Goldrake, Gundam raccontava di un futuro plausibile in cui non c'erano schieramenti divisi nettamente tra buoni e cattivi, in cui ad attaccare la Terra non erano degli alieni ma le colonie terrestri in lotta per l'indipendenza, e in cui la tecnologia alla base dei robot era rigorosa e credibile. Per questo, Gundam è il modello a cui tutte le seguenti serie mecha, come, hanno fatto riferimento. Un realismo che ben si sposa con la tendenza americana a cercare la credibilità anche nelle premesse più bizzarre – vedere i film di Pacific Rim , sempre prodotti da Legendary.