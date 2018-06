Il tweet del mese, l'attore Ron Perlman racconta il suo terribile scherzo a Weinstein

NOTIZIE

27.06.2018 - Autore: Marco Triolo



L'attore Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy) ha scatenato un putiferio su Twitter, dopo aver raccontato un aneddoto che riguarda Harvey Weinstein , l'ex titano del cinema americano caduto in disgrazia dopo una serie di accuse di molestie sessuali.

Perlman ha scritto: “Vi ho mai raccontato di quella volta che Harvey Weinstein mi chiede di assicurarmi di stringergli la mano a un evento di beneficienza, così passai dal bagno degli uomini e mi pisciai sulla mano, poi andai dritto da lui a stringergliela? Ci ripenso ogni volta che il piccolo Donnie apre il suo KFC”.

Quest'ultima frase potrebbe risultare un po' oscura, ma si riferisce a un episodio avvenuto durante la campagna elettorale di Donald Trump, quando il futuro presidente si fece fotografare sul suo aereo privato mentre mangiava un pollo del Kentucky Fried Chicken con forchetta e coltello.

Una battuta all'apparenza superflua e leggera che, però, di tutto questo aneddoto è stata quella che ha scatenato la reazione di Donald Trump Jr. Il figlio del presidente ha immediatamente risposto a Perlman su Twitter, dandogli del codardo per essersi limitato a uno scherzo di cattivo gusto anziché denunciare la condotta di Weinstein pubblicamente. “Quindi sapevi che era uno stupratore ma invece di fare qualcosa o dire qualcosa ti sei pisciato sulla mano??? Pensa a quante violenze su donne innocenti avresti potuto prevenire se non fossi stato un codardo”.

Ma Perlman non si è fatto cogliere impreparato e ha mosso un deciso scacco matto verso Trump Jr. “Hey, giovane Don, felice di conoscerti! E grazie per seguirmi! Dunque... Non ho mai detto che sapevo che Harve era uno stupratore. Non ho mai lavorato con Harve. Non ero il suo tipo. SAPEVO però che era uno stronzo. Uno stronzo e un bullo. E queste cose non le reggo”. Perlman si è così chiarito anche di fronte ad alcune follower che già lo accusavano della stessa cosa, di aver cioè preferito un facile scherzo a una presa di posizione più decisa.

Trump Jr. è intervenuto sulla questione senza pensare che persino il potente padre è stato accusato di molestie in passato, accuse che ha sempre negato. Nel frattempo, Harvey Weinstein è libero su cauzione (un milione di dollari) dopo essere stato arrestato in maggio , e rischia fino a venticinque anni di carcere. A settembre, Weinstein tornerà in tribunale, ma è molto probabile che il processo verrà fissato per l'anno prossimo.

Fonte: Deadline