NOTIZIE

Il trailer di The Other Side of the Wind, il film incompiuto di Orson Welles arriva su Netflix

30.08.2018 - Autore: GEDI Digital



The Other Side of the Wind (lett: l'altro lato del vento) è il film che il regista di ohn Huston, Peter Bogdanovich, Susan Strasberg e la sua compagna Oja Kodar.

Il film incompiuto di Orson Welles arriverà presto su Netflix. Prima però lo vedremo al Festival di Venezia dove sarà presentato Fuori Concorso,(lett: l'altro lato del vento) è il film che il regista di Quarto potere aveva iniziato a girare nel 1970 con un cast di grandi personalità hollywoodiane tra cui Je la sua compagna

Qui il trailer del film in versione originale sottotitolata in italiano:







Accompagnata da difficoltà finanziarie, la produzione finì per trascinarsi per diversi anni acquistando fama ma senza essere mai completata e il film non fu mai distribuito. Oltre un migliaio di bobine di negativi rimasero a languire in un caveau a Parigi fino al marzo del 2017, quando i produttori Frank Marshall (che era stato production manager di Welles nelle fasi iniziali delle riprese) e Filip Jan Rymsza diedero impulso all'iniziativa di completare il film dopo quarant'anni. Con una nuova colonna sonora del Maestro Premio Oscar Michel Legrand e ricostruito da una squadra tecnica di cui ha fatto parte il montatore Premio Oscar Bob Murawski, The Other Side of the Wind è la realizzazione della visione di Orson Welles.



Questa la trama del film:

The Other Side of the Wind segue il regista brizzolato J.J. "Jake" Hannaford (John Huston), che rientra a Los Angeles dopo diversi anni di esilio auto-imposto in Europa con l'intenzione di lavorare sul un film suo innovativo con la speranza di un ritorno in auge. Una satira del tradizionale sistema degli studi cinematografici e della New Hollywood che lo stava scuotendo, l'ultimo testamento artistico di Welles è una capsula del tempo di un'epoca ormai lontana nel mondo della produzione cinematografica e una "nuova" lungamente attesa opera di un maestro incontrastato.