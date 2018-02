Il trailer di The Cloverfield Paradox: il nuovo sequel è ora disponibile su Netflix

NOTIZIE

Inizialmente atteso nei cinema per aprile, The Cloverfield Paradox è in realtà già disponibile in streaming: una mossa top secret di Netflix che nelle ultime settimane ha ottenuto i diritti della saga dalla Paramount Pictures. Ecco le prime immagini del film nello spot diffuso in occasione del Super Bowl. Ve lo mostriamo nella versione originale con i sottotitoli in italiano:







Qui un secondo spot del film in lingua originale:







In un futuro non lontano, una squadra internazionale di astronauti a bordo di una stazione spaziale sta cercando di risolvere una grave crisi energetica sulla Terra utilizzando una tecnologia sperimentale. Ma un risultato inatteso lascera gli astronauti isolati, costringendoli a lottare per la propria sopravvivenza.

The Cloverfield Paradox, diretto da Julius Onah, è interpretato da David Oyelowo, John Ortiz, Elizabeth Debicki, Gugu Mbatha-Raw, Chris O’Dowd, Ziyi Zhang e Daniel Bruhl.

Il film è adesso disponibile in streaming su Netflix.