Il trailer di Submergence, James McAvoy e Alicia Vikander nella storia d'amore di Wim Wenders

Submergence è tratto dal romanzo omonimo di J.M. Ledgard, ancora inedito in Italia, nominato dal New York Magazine uno dei migliori libri del 2013. La sceneggiatura è di Erin Digham, che ha anche scritto il più recente film di Sean Penn, Submergence è tratto dal romanzo omonimo di, ancora inedito in Italia, nominato dal New York Magazine uno dei migliori libri del 2013. La sceneggiatura è di, che ha anche scritto il più recente film di Sean Penn, Il tuo ultimo sguardo . La storia è quella di due innamorati separati dal destino: lui viene fatto prigioniero dai jihadisti in Somalia, lei esplora i fondali oceanici e si ritrova nei guai. Entrambi ripercorreranno la loro storia d'amore cercando di superare le estreme difficoltà del presente.

A seguire la sinossi ufficiale del romanzo:

In una stanza senza finestre nella costa orientale dell'Africa, un inglese, James More, è tenuto prigioniero dai combattenti jihadisti. A migliaia di miglia di distanza nel mare della Groenlandia, Danielle Flinders si prepara a tuffarsi con un sommergibile nei fondali oceanici. Nel loro isolamento ripensano al Natale dell'anno precedente, quando un incontro casuale su una spiaggia in Francia li aveva condotti a un'intensa e duratura storia d'amore.

Submergence uscirà in USA il 13 aprile, distribuito da Lionsgate. Ancora non conosciamo la data italiana.