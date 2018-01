Il trailer di Paterno: Al Pacino coinvolto in uno scandalo di abusi sessuali

La HBO svela le prime immagini di Al Pacino in, film-TV in cui vedremo l'attore nei panni di Joe Paterno, leggendario allenatore dei Penn State Nittany Lions, la squadra di football della Pennsylvania State University, dal 1966 al 2011.Il film si concentrerà sull'ultimo periodo di attività di Paterno (morto nel 2012) e sullo scandalo che ne intaccò l'immagine proprio a fine carriera, quando il suo assistente Jerry Sandusky fu condannato per quarantacinque accuse di abusi sessuali su ragazzini che aveva incontrato tramite The Second Mile, organizzazione benefica da lui stesso fondata. Quando i casi vennero a galla, fu accertato che Paterno e altri dipendenti dell'università erano sempre stati al corrente della condotta di Sandusky, ma avevano preferito chiudere un occhio.