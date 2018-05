Il trailer di Mile 22, Mark Wahlberg contro i terroristi insieme alla star di The Raid

NOTIZIE

16.05.2018 - Autore: Marco Triolo



Mile 22 non è tanto la premessa, quanto il cast: Star Wars: Il risveglio della Forza e Beyond Skyline. Ecco il trailer del film.



Quella della squadra di agenti segreti talmente segreta da non esistere ufficialmente è una storia vecchia quanto il cinema. Ma ciò che rende interessante questonon è tanto la premessa, quanto il cast: Peter Berg dirige ancora una volta Mark Wahlberg e gli affianca Iko Uwais , star del cinema d'azione indonesiano resa celebre dai due The Raid , tra i film action più amati degli ultimi anni. Per Uwais questo è il debutto da protagonista in una produzione occidentale (con soldi cinesi), dopo le apparizioni in. Ecco il trailer del film.

Il cast include anche John Malkovich, Ronda Rousey e Lauren Cohan di The Walking Dead. Wahlberg interpreta James Silva, agente di un'unità della CIA creata per combattere “nuove guerre” laddove le “vecchie opzioni, militari e diplomazia, non sempre hanno successo”. Affiancato da una squadra di combattenti addestrati, Silva viene incaricato di trasportare l'agente di polizia Li Noor (Uwais), in fuga con in mano informazioni di importanza strategica, in un punto preciso, detto “Miglio 22”, per l'estrazione.

Niente di nuovo, insomma, ma la combinazione della solida firma di Berg, affiancato dal suo attore feticcio, e della maestria di Uwais nelle arti marziali dovrebbe dare soddisfazioni inedite. Mile 22 arriverà in USA il 3 agosto. Aspettiamo di scoprire la data di distribuzione in Italia.