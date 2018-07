Il trailer di Mary Queen of Scots, Saoirse Ronan contro Margot Robbie per il trono scozzese

Mary Queen of Scots racconta la turbolenta vita di Mary Stuart (1542–1587). Regina di Francia a 16 anni, resta vedova a 18 e decide di tornare nella sua nativa Scozia per reclamarne il trono. Ma la Scozia è governata, così come l'Inghilterra, dalla cugina Elizabetta I. Mary è però determinata a non essere solo una “prestanome” e così sfida la potente cugina in un gioco di potere e indipendenza femminile molto attuale.