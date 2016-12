Jackie, il trailer italiano del biopic con Natalie Portman

Ce lo aveva promesso al Festival di Cannes dell'anno scorso , oggi la promessa didi fare di Natalie Portman la protagonista del suo Jackie è una realtà che abbiamo potuto ammirare in anteprima alla 73. Mostra Internazionale di Cinema di Venezia, dove era sicuramente tra i 10 film più interessanti . Il 2 febbraio 2017 sarà nelle sale italiane, ma intanto vale la pena godersi le immagini del trailer italiano appena distribuito in rete… "Il ruolo più pericoloso della mia carriera" lo aveva definito l', che però potrebbe venir ricompensata da un investimento tanto lungimirante. Soprattutto viste le voci che la vorrebberoD'altronde, il film ha tutto quello che serve: un tema noto, un personaggio amato e popolare, un'attrice di valore e… Con il trampolino del Lido (dove ha vinto il Premio Osella per la migliore sceneggiatura di Noah Oppenheim e il Mouse d'oro) poi, che molta fortuna ha portato negli ultimi anni ai film presentati da quelle parti…Esperto del cinema storico e di investigazione, l'argentino Larrain ha continuato a raccogliere estimatori anno dopo anno - da(2008) e(2010), a(2012),(2015) e l'ultimo, recentemente uscito nelle sale italiane - e probabilmente continuerà a farlo con questa storia, non lineare, misteriosa, affascinante che segue la First Lady nei giorni successivi all'assassinio di John F. Kennedy.