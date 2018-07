Il trailer di DAU, The Truman Show esiste e viene dalla Russia

NOTIZIE

L'ambizioso e folle progetto di Ilya Khrzhanovsky è stato filmato in una città-set che ricostruisce la Mosca sovietica. Con 400 attori che hanno vissuto lì per due anni

12.07.2018 - Autore: Marco Triolo



DAU ed è la cosa più vicina a Ilya Khrzhanovsky. A metà dello scorso decennio, Khrzhanovsky si ritira nella città ucraina di Kharkov, dove fa costruire un enorme set che ricrea nei minimi dettagli la Mosca degli anni '50 e '60, quella del regime sovietico. E lo fa popolare da centinaia di attori e comparse che accettano di vestire e vivere come in quell'epoca, ripresi da telecamere nascoste per tutto il tempo. Il risultato è un progetto che, nonostante ora esista Si chiamaed è la cosa più vicina a The Truman Show che vedremo mai. Un progetto folle, assurdo, nato dalla mente del regista e produttore russo. A metà dello scorso decennio, Khrzhanovsky si ritira nella città ucraina di Kharkov, dove fa costruire un enorme set che ricrea nei minimi dettagli la Mosca degli anni '50 e '60, quella del regime sovietico. E lo fa popolare da centinaia di attori e comparse che accettano di vestire e vivere come in quell'epoca, ripresi da telecamere nascoste per tutto il tempo. Il risultato è un progetto che, nonostante ora esista un trailer postato sul sito ufficiale , è ancora avvolto per buona parte nel mistero.





LEGGI ANCHE: I 20 ANNI DI THE TRUMAN SHOW. La voce fuori campo afferma che sarà costituito da 13 film e diverse serie televisive. Non si sa quanto ci sia di vero in questo, ma è vero che DAU esiste, che ci sono circa 700 ore di riprese e che delle persone vere – più di 400 tra “spazzini”, “scienziati vincitori di Nobel” e “criminali” – hanno mollato le proprie vite nel 21° Secolo per tornare agli anni '60 per due anni. Invecchiando, innamorandosi, tradendo il proprio partner. Finendo arrestate, a volte persino “uccise” (un dettaglio che non si sa se corrisponda al vero o indichi la loro espulsione dal “gioco di ruolo”). E l'esperimento “è ancora in corso”, stando al trailer.

Nel 2011, il giornalista di GQ Michael Idov fu ammesso sul set, ovviamente con abiti e persino un taglio di capelli adeguato, e rivelò che il progetto era di fatto un'ambiziosa ricostruzione della vita di Lev Landau, fisico vincitore del Nobel e anticipatore della rivoluzione sessuale anni '60 con la sua visione libertina del sesso. Ma questo è solo il punto di partenza: Idov afferma che Khrzhanovsky ha progettato una narrazione con 50 personaggi principali, interpretati da altrettanti attori costretti a restare nel personaggio, e sul set, per anni.

Il sito ufficiale ora afferma che DAU arriverà in autunno, non si sa in quale forma. E dà anche la possibilità di iscriversi a una mailing list per avere aggiornamenti su tre misteriosi eventi a Londra, Parigi e Berlino. Abbiamo ancora qualche mese di attesa prima di quello che potrebbe essere tranquillamente l'evento cinematografico e televisivo del decennio. O una bufala. Non stiamo più nella pelle.

Fonte: IndieWire