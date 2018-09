Il trailer di Apostolo, Dan Stevens indaga su una setta religiosa nel nuovo thriller Netflix

è noto ai fan dell'action come regista die del suo sequel,. Due film che, in breve, hanno cementato lo status del gallese come una delle voci più importanti e talentuose del cinema d'azione internazionale. Durante il suo soggiorno in Indonesia, Evans ha anche diretto un episodio dell'antologia V/H/S/2 , Safe Haven, in cui raccontava i segreti di un culto satanico con l'arma del found footage.

Non deve stupire troppo, dunque, che un regista diventato famoso per film di arti marziali abbia sceltoper il suo ritorno in Occidente. In esso, Dan Stevens interpreta Thomas Richardson, un uomo che, ai primi del Novecento, si reca in un'isola remota per salvare la sorella, rapita da una misteriosa setta religiosa che ha chiesto un riscatto per il suo rilascio. Ma i membri della comune si rendono presto conto di aver commesso un grosso errore nell'attirare a loro quest'uomo, determinato a scavare a fondo nei segreti e nelle bugie su cui è stata edificata la setta.