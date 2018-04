Il trailer di Anon, Clive Owen e Amanda Seyfried nel nuovo film del regista di Gattaca

Niccol ha fatto della fantascienza high-concept il suo marchio di fabbrica, anche se questo non equivale necessariamente al successo. In Time aveva una premessa fantastica – il tempo come valuta di scambio – ma infine non riusciva a sfruttarla al meglio. Staremo a vedere se questo Anon rimedierà. Stavolta, Niccol si concentra sulla privacy e dipinge un futuro in cui quest'ultima è stata ufficialmente eliminata da un governo totalitario che sorveglia i cittadini e li costringe all'autocensura. Clive Owen interpreta un poliziotto che viene preso di mira da una hacker nota come The Girl (il ruolo della Seyfried). Per Niccol e la Seyfried si tratta di una reunion: l'attrice aveva anche interpretato In Time per il regista.