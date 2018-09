Il trailer di 22 luglio, ecco quando vedremo su Netflix il film che racconta gli attentati in Norvegia

NOTIZIE

Ecco il trailer italiano del film:







Sono cariche di tensione e di un'atmosfera disturbante - come giustamente dovrebbe essere - le prime immagini di 22 luglio , il film di Paul Greengrass che esplora gli attentati terroristici avvenuti in Norvegia nell'estate del 2011. Prima di approdare su Netflix il prossimo 10 ottobre, il film sarà presentato in Concorso alla 75° Mostra del Cinema di Venezia. Presto la recensione su Film.it.Non è la prima volta che Greengrass racconta una tragedia veramente accaduta: lo ha già fatto con il potentissimo United 93 che esplorava il coraggio dei passeggeri del quarto aereo dirottato l'11 settembre 2001. Tra i suoi altri film ricordiamo anchee il bellissimo, anche questo tratto da una storia vera.

Questa la sinossi ufficiale di 22 luglio:

Racconta la vera storia e le conseguenze del peggior attacco terroristico mai avvenuto in territorio norvegese. Il 22 luglio 2011, 77 persone rimasero uccise quando un estremista di destra fece detonare una bomba a Oslo, per poi aprire il fuoco contro un gruppo di adolescenti in un campo estivo. Il film segue l'esperienza fisica ed emotiva di un sopravvissuto per descrivere il percorso di guarigione e riconciliazione di un intero Paese.



22 luglio arriverà su Netflix a partire dal 10 ottobre 2018.



