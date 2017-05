Codice Criminale: nel trailer italiano Michael Fassbender è un padre indistruttibile 

NOTIZIE

15.05.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Un padre, l'erede di una sanguinosa famiglia criminale, tenta improvvisamente di cambiare vita per garantire un futuro migliore ai suoi figli.Riuscirà a separarsi dall'eredità criminale che lo tiene legato al padre e alle radici dell'illegalità? Non possiamo saperlo per ora; ma sicuramente Codice criminale con protagonista l'attore Michael Fassbender si preannuncia essere una pellicola dai toni fortemente drammatici.Nel primo trailer ufficiale del film che uscirà il 28 giugno nei cinema italiani, vediamo Fassbender nei panni di Chad Cutler, figlio del capobanda Colby ( Brendan Gleeson ), che decide di abbandonare la sua vecchia vita per offrire un futuro diverso ai suoi figli e che deve scontrarsi con la rabbia del padre e con la rigidità di un sistema che non sembra permettere alcuna redenzione.Nel trailer del film vediamo Fassbender vivere una grande trasformazione. Da criminale convinto e orgoglioso del proprio vissuto che lo lega alla, a uomo schiacciato dal peso di un sistema famigliare che non riconosce più come virtuoso e dal quale cercherà in tutti i modi di scappare.L'attore di origini irlandesi è quindi immerso in un film che tocca il tema della paternità in maniera doppia e molto intensa visto che indaga sia il rapporto di Chad con il padre, sia il rapporto che il primo ha con i suoi figli.Il regista diè Adam Smith, regista de Il santo, pellicola del 1997 con protagonista Val Kilmer.Le musiche di Codice criminale sono state composte dal duo elettronico The Chemical Brothers mentre la sceneggiatura è stata scritta daOltre a Fassbender e Gleeson nel film compaiono gli attori