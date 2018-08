Il super-genio Wile E. Coyote protagonista di un nuovo film dei Looney Tunes

NOTIZIE

29.08.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



Finalmente qualcuno darà a Wile E. Coyote, la nemesi di Beep Beep (alias Road Runner), il giusto riconoscimento. L'icona dei Looney Tunes sarà il protagonista di un nuovo film d'animazione, diventando a tutti gli effetti eroe, o forse sarebbe meglio dire anti-eroe, del grande schermo. A rivelarlo è il sito Deadline secondo il quale il progetto intitolato Coyote Vs. Acme è attualmente in fase di sviluppo scritto dai fratelli Jon e Josh Silberman, sceneggiatori della serie Living Biblically attualmente in onda in Italia su Joi.



Chris McKay, già regista di

Il progetto sarà prodotto da, già regista di Lego Batman - Il film . Si tratta di una tappa importante per i Looney Tunes considerato il fatto che negli ultimi ventidue anni i celebri personaggi della Warner. sono arrivati al cinema soltanto in due occasioni: nel 1996 con il grande successo Space Jam e nel 2003 con lo spassoso e sottovalutato Looney Tunes: Back in Action , diretto da Joe Dante. Quest’ultimo titolo non ha fatto gli stessi numeri di Space Jam al botteghino (230 milioni in tutto il mondo per il film con Michael Jordan e Bugs Bunny contro 70 milioni per il film del 2003). Attualmente la Warner Bros. starebbe anche tentando di sviluppare un sequel di Space Jam, ma il progetto non è ancora decollato.