Il salto impossibile di Dwayne Johnson in Skyscraper? “Abbiamo fatto i calcoli”, rivela il regista

Si è rapidamente trasformato in un meme il salto in lungo con cui The Rock entra nel grattacielo in fiamme. Ma il regista si difende

12.07.2018 - Autore: Marco Triolo









Dwayne Johnson è la più grande star d'azione al mondo, unico credibile erede degli eroi muscolari anni '80. È dunque non solo accettabile, ma persino auspicabile che esegua delle imprese impossibili sul grande schermo. Una di queste ha fatto il giro della rete in tempi recenti, trasformandosi velocemente in un meme: la scena di The Rock che salta da una gru dentro un palazzo in fiamme in Skyscraper , il suo nuovo action in arrivo il 19 luglio. Una sorta di Die Hard gonfiato di steroidi, ma da lui non ci aspettiamo niente di meno.

Eppure la diatriba sulla plausibilità di quella scena, di quel salto in lungo a centinaia di metri d'altezza, è diventata un'ossessione per alcuni. Tanto che il regista e sceneggiatore Rawson Marshall Thurber, parlando con TheWrap, si è sentito in dovere di specificare che un po' di “licenza poetica” deve essere compresa nel pacchetto di un action movie. “Questo film è una corsa in ottovolante – avete comprato il biglietto proprio per questo”, ha dichiarato Thurber. “Non ci siamo consultati con un professore di matematica per assicurarci che tutto avesse senso, ma abbiamo fatto i calcoli con la ILM [Industrial Light & Magic, lo studio di effetti speciali fondato da George Lucas per Star Wars] e sapevamo di esserci vicini”. Nonostante ciò, Thurber rincara la dose: “La gente non compra il biglietto per vedere un documentario su un tizio che fa un lungo salto. È necessario che ogni sequenza d'azione risulti credibile, ma con quel 10% in più. Deve essere improbabile, ma non impossibile. Deve sembrare assurda, ma non irrealizzabile”.

Ora c'è anche chi gli dà ragione dall'ambiente accademico. Costas Efthimiou, professore di fisica presso la University of Central Florida, che nelle sue lezioni si diverte a esaminare film d'azione come Armageddon, X-Men e Black Panther, ha dichiarato che c'è, in effetti, una minima plausibilità nella scena del salto. “Molte scene e interi film sfidano le leggi dell'universo in cui viviamo. In questo caso, o il regista ha avuto fortuna oppure ha fatto i compiti”.

Skyscraper arriverà in Italia il 19 luglio, distribuito da Universal Pictures.