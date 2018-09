Il ritorno di Terminator, il selfie di Schwarzenegger e Linda Hamilton 27 anni dopo

NOTIZIE

“Tanti auguri alla mia cara amica Linda Hamilton – scrive Schwarzenegger – Una delle mie co-star preferite, una vera dura e un essere umano fantastico. Sono entusiasta di lavorare ancora con lei”.

Tim Miller, regista di Deadpool, il sesto Terminator non sarà un sequel del precedente Robocop Returns. Diretto da, regista di, il sesto Terminator non sarà un sequel del precedente Terminator: Genisys ma si riallaccerà direttamente a Terminator 2 ignorando tutti i capitoli seguenti. Un trend che sta prendendo piede a Hollywood e che pare l'ultima manifestazione di un'ondata di nostalgia che, dopo aver puntato sui remake di marchi conosciuti, è passata ai “veri sequel” di classici. In arrivo ci sono anche Halloween

Schwarzenegger aveva parlato del film al festival South by Southwest di Austin, Texas, dove aveva tirato scherzosamente in ballo la sua nemesi politica Donald Trump: “Il T-800 torna indietro fino al 2019 per far uscire Trump di prigione!”.

Il nuovo Terminator, prodotto dallo stesso James Cameron, che ha riacquisito i diritti della saga, arriverà in USA il 22 novembre 2019. Il cast include anche Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Diego Boneta e Gabriel Luna nei panni di un nuovo modello di Terminator.